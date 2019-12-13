سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف: فحص 1364 مواطنا فى قافلة مجانية بسالم البحيرى

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 04:26 م
محافظ بنى سويف: فحص 1364 مواطنا فى قافلة مجانية بسالم البحيرى القافلة الطبية
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى برنامج القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، وتستهدف القوافل وصول مستوى الخدمة الطبية الشاملة الى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

و كشف التقرير،الذى عرضه وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة  على المحافظ ،عن تنفيذ قافلة طبية بقرية سالم البحيرى مركز الفشن"يومى الأربعاء والخميس 11 و12 ديسمبر الجاري"،مكونة من 11عيادة  9 تخصصات،حيث تمكنت القافلةمن الكشف على 1364 مواطن،معمل دم 187،معمل طفيليات 27 ،حالات الأشعة 19، 3 نفقة دولة ،وتحويل 8 حالات للمستشفيات  لاستكمال العلاج ،حالات موجات فوق صوتية 32،تثقيف صحى 131،وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدى الفيروسي،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا،الأمراض  غيرالمعدية "الضغط،السكر،السمنة" ،أورام الصدر ،تنظيم الأسرة ،النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدات الحوامل والطفل وكبار السن ،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 115مواطنا.

و أشار الدكتور عبد الناصر حميدة  إلى إشرافه المباشر ومتابعته المستمرة  لتنفيذ هذه القوافل الهامة التى تشهد دعماً نوعياً من الدكتورة هالة زايـد وزيرة الصحة والدكتورة وفاء الصادق مدير القوافل العلاجية بالوزارة ،مشيراً إلى تشكيل فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بقيادة الدكتورة هايدى محمدعبدالوهاب منسـق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية وكـل من:الدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، و طه كمال حجاج المسئول المالى والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل ، أحمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.

 

 

 


بنى سويف

محافظ بنى سويف

صحه بنى سويف

القوافل الطبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

تايلور سويفت ونيكى مناج وبيلى أيليش أبرز الفائزين بـBillboard Women In Music

تايلور سويفت ونيكى مناج وبيلى أيليش أبرز الفائزين بـBillboard Women In Music

بعد تعافيه من الإدمان.. مصفف شعر أمريكي يساعد المدمنين بقصات شعر مجاناً

بعد تعافيه من الإدمان.. مصفف شعر أمريكي يساعد المدمنين بقصات شعر مجاناً

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة