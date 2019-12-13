محافظ بنى سويف: فحص 1364 مواطنا فى قافلة مجانية بسالم البحيرى

بنى سويف أيمن لطفى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى برنامج القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، وتستهدف القوافل وصول مستوى الخدمة الطبية الشاملة الى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

و كشف التقرير،الذى عرضه وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة على المحافظ ،عن تنفيذ قافلة طبية بقرية سالم البحيرى مركز الفشن"يومى الأربعاء والخميس 11 و12 ديسمبر الجاري"،مكونة من 11عيادة 9 تخصصات،حيث تمكنت القافلةمن الكشف على 1364 مواطن،معمل دم 187،معمل طفيليات 27 ،حالات الأشعة 19، 3 نفقة دولة ،وتحويل 8 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج ،حالات موجات فوق صوتية 32،تثقيف صحى 131،وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدى الفيروسي،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا،الأمراض غيرالمعدية "الضغط،السكر،السمنة" ،أورام الصدر ،تنظيم الأسرة ،النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدات الحوامل والطفل وكبار السن ،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 115مواطنا.

و أشار الدكتور عبد الناصر حميدة إلى إشرافه المباشر ومتابعته المستمرة لتنفيذ هذه القوافل الهامة التى تشهد دعماً نوعياً من الدكتورة هالة زايـد وزيرة الصحة والدكتورة وفاء الصادق مدير القوافل العلاجية بالوزارة ،مشيراً إلى تشكيل فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بقيادة الدكتورة هايدى محمدعبدالوهاب منسـق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية وكـل من:الدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، و طه كمال حجاج المسئول المالى والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل ، أحمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.