مدير تأمين صحى بنى سويف: جهاز أشعة مقطعية جديد ومبنى للمناظير والأورام بالمستشفى

بني سويف أيمن لطفي

قال الدكتور سيف الدين عبد الشكور، مدير عام فرع التأمين الصحى ببنى سويف، إن مستشفى التأمين سيشهد خلال الأيام المقبلة تركيب جهاز أشعة مقطعية ستشمل 160 مقطعا، ليس موجودا فى مراكز الأشعة الخارجية الخاصة، وكذلك جهاز قسطرة، بالإضافة إلى ضم الساحة الخالية بالمستشفى إلى قسم الطوارئ واستغلالها فى إقامة مبنى جديد يشمل وحدتين متخصصتين للأورام والمناظير، لخدمة المنتفعين من المرضى.

وأكد سيف الدين لـ"اليوم السابع"، حل مشكلة تعطل المصاعد بالمستشفى من خلال تركيب أربعة مصاعد جديدة لنقل المرضى وذويهم الى الأقسام المختلفة وغرف العمليات، فضلا عن دعم منظومة الكهرباء بكابل بلغت تكلفته 190 ألف جنيه، لافتا إلى أن أطباء المستشفى نجحوا فى إجراء عمليات جراحية متنوعة وتحمل التأمين الصحى نفقتها كاملة، منها استئصال معدة وتوصيل بين المرىء والأَمعاء الدقيقة، بعد حصول المريض على جرعات من العلاج الكيماوى لتقليل حجم الورم، فضلا عن استئصال ورم يصل وزنه إلى 25كيلو جرام من رحم سيدة، و أيضا تركيب شريان صناعى لساق مريض لعلاج انسداد شريان فوق الركبة.

وحول الاهتمام بالعيادات، أشار سيف الدين عبد الشكور إلى وصول الاعتماد والدعم اللازم لإنشاء عيادة التأمين الصحى بمركز مدينة سمسطا جنوب غرب المحافظة، بالإضافة إلى تطوير الطابق الثانى بعيادة مركز ومدينة الواسطى شمال المحافظة، مع استمرار أعمال تطوير الطابق الأول و الذى من المقرر استلامه خلال شهر، علاوة على تدعيم عيادة الصحة المدرسية بمركز ومدينة الفشن جنوب المحافظة بسقف جديد بعد تلف القديم، وذلك تمهيدا لتشغيل الوحدة خلال شهر بعد إغلاقها لفترة، فضلا عن تطوير واستلام سور عيادة الفشن.