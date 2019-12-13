مجلس مدينة مطروح يتلقى طلبات تقنين الأراضي حتى نهاية ديسمبر الجارى

مطروح – حسن مشالي

أعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، عن وصول كتاب وزارة التنمية المحلية، رقم 280 الخاص بمد فترة استكمال طلبات التقنين حتى 31 ديسمبر 2019، للطلبات المقدمة للتقنين، طبقا لقانون 144 لسنة 2017، كمهلة أخيرة للمدرجين فقط في المنظومة الإلكترونية، الذين تقدموا بطلب تقنين خلال المدة المحددة للتقنين، وينطبق عليهم شروط التقنين، وسيتم فتح باب استكمال إجراءات التقنين لهذه الحالات، وعليهم سداد رسوم الفحص والمعاينة لاستكمال دورة التقنين للحالات الجادة.

وأوضح "المعداوي" أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكليف رؤساء المدن، بتطبيق كتاب وزارة التنمية المحلية 280، بشأن قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، يناشد المواطنين الجادين، المدرجين في المنظومة الإلكترونية، خلال المدة المحددة، بالتوجه فورا للمحافظة، لاستكمال تقنين أراضيهم وإلا يعتبر الطلب المقدم لاغي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الطلبات.

يذكر بأن وزارة التنمية المحلية قامت بفتح مدة التقنين وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة-، والتي بدأت في يناير 2018 حتى يونيو 2018وقامت بمد المدة فترة التقنين لطلبات المواطنين بالمنظومة لأكتوبر2019 حتي 31 ديسمبر الجاري.