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غادة والى توجه الشكر للنائب العام لسرعة التحقيق فى واقعة تعذيب الطفل مروان

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:21 م
غادة والى توجه الشكر للنائب العام لسرعة التحقيق فى واقعة تعذيب الطفل مروان غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى
كتب مدحت وهبة

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في إطار متابعتها لواقعة الطفل مروان ، الذى قامت والدته بتعذيبه عبر فيديو انتشر اليوم علي وسائل التواصل الاجتماعي، أشادت غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة استجابة النائب العام المستشار حمادة الصاوى وتوجيه بالتحقيق في الواقعه وهو ما يعكس حرص النائب العام بالمصلحة الفضلي للطفل واهتمامه وتفاعله بما يتم رصده من انتهاكات قد يتعرض لها أى طفل في مصر

ووجهت غادة والي ، الشكر للنائب العام وأعضاء النيابة العامة القائمين علي التحقيق وأشادت بتعاونهم مع ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي المتواجدين بسرايا النيابة .













 


وزيرة التضامن

غادة والي

النائب العام

واقعة تعطيل طفل مروان

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