ضبط 25 ألف علبة سجائر مهربة قبل توزيعها على المحلات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة ، من القبض على 3 أشخاص، لاتهامهم بحيازة 25 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر، ومهربة جمركياً قبل طرحها للبيع بالأسواق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الواحات بالجيزة، إلى تورط 3 أشخاص، فى تهريب كميات كبيرة من السجائر المستوردة المغشوشة (مهربة جمركياً)، مجهولة المصدر، وبدون فواتير مستخدمين سيارتين، وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بالسيارتين، بطريق الواحات، وبحوزتهم 50 كرتونة سجائر مهربة جمركياً بإجمالى 25 ألف علبة، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتجميع كميات كبيرة من السجائر المستوردة المغشوشة والمهربة جمركياً، ومجهولة المصدر، بدون فواتير لبيعها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.