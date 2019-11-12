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ضبط عنصر إجرامى بحوزته حشيش فى منطقة السحر والجمال

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:50 م
ضبط عنصر إجرامى بحوزته حشيش فى منطقة السحر والجمال مخدرات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، لحيازته كيلو جرام لنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة.

 

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (1 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر –مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

 


السحر والجمال

البؤر الاجرامية

الداخلية

مخدرات

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