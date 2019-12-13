ضبط شخص لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم تعيينهم بالقطاع الحكومى

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص لاشتراكه مع آخر فى النصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على أمواله بزعم تعيينه بإحدى الجهات الحكومية، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين.

تلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغاً من "حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، بقيام شخصين بالحصول منه على مبلغ مالى مائة ألف جنيه" مقابل تعيينه بإحدى الجهات الحكومية بزعم علاقاتهما بمسئولى تلك الجهة .

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام (فنى بإحدى الهيئات الحكومية سابقاً وحالياً بالمعاش - مقيم بسوهاج) وفنى بإحدى قطاعات البترول بالسويس - مقيم بالسويس) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية والاستيلاء من الشاكى على المبلغ المالى المشار إليه مقابل تعيينه بإحدى الجهات الحكومية مدعيان نفوذهما وعلاقاتهما الوطيدة بمسئولى تلك الجهة، إلا أنهما لم ينفذا ما تم الاتفاق عليه وامتنعا عن رد المبلغ المالى المستولى عليه، وأضافت التحريات حصول المتحرى عنهما على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملا فى الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم .

وتم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.