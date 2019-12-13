صور.. 19 فنانا تشكيليا عالميا بملتقى الأقصر الدولى للتصوير يزورون معبد الكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الـ12 لملتقى الأقصر الدولى للتصوير، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر.

ونظم الفنانون الأجانب والعرب والمصريون المشاركون بالملتقى زيارة لمعابد الكرنك والأقصر للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية، ثم انطلقوا فى تشكيل لوحاتهم البديعة فى مقر الملتقى للمساهمة فى تبادل السحر والجمال وعبر استلهام عظمة الفن المصرى القديم خلال تواجدهم بالأقصر.

وخلال فعاليات اليوم الأول والثانى للملتقى انطلق 19 فنانا من 10 دول أجنبية وعربية بالإضافة إلى مصر وهم من دولة جورجيا الفنان "نينو بوسيكاشفيلى"، ومن إيطاليا الفنان "كونستانتين ميجليورينى"، ومن دولة الهند "مادان لال"، ومن صربيا "ميلان بانتيليتش"، ومن الصين "لى دونجبو"، ومن اليونان "ميلتوس بانتلياس"، ومن السنغال "شاليز ليى"، ومن الفنانين العرب "نبيل على" من دولة العراق، و"سعيد العلوى" من سلطنة عمان، و"محجوب حسن" من دولة السودان، فى تجسيد فنهم على اللوحات المختلفة بمقر الملتقى فى كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور عماد أبوزيد الأستاذ بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، والقومسيور العام للملتقى، بأن مشاركات هذا العام تأتى ضمن حوار فنى بلغة بصرية معاصرة، تؤكد التواصل المستمر مع الذات والعالم من أجل مستقبل جديد ومبشر لأفريقيا، يكون مركزه مدينة الأقصر مهد الفنون ومستقبله، مؤكداً أن الدورة الجديدة تعد استكمالا لعطاء كبار الفنانين المصريين، ضمن حدث استثنائى يتمتع بشهرة ومكانة عالمية كبيرة بين الملتقيات الدولية.

وأضاف الدكتور عماد أبوزيد، القومسيور العام للملتقى، أنه يشارك فى ملتقى هذا العام فنانون من حول العالم وتشمل الدول الآتية: (إيطاليا، جورجيا، الهند، صربيا، الصين، اليونان، سلطنة عمان، العراق، السودان) بالإضافة إلى مصر، حيث يعتبر ملتقى الأقصر الدولى للتصوير، أحد أبرز الملتقيات التشكيلية فى المنطقة العربية، وتتكون لجنته العليا من كل من الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية رئيسا، وعضوية كل من الدكتور عماد أبو زيد أستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان قوميسير عام، والدكتور حمدى أبو المعاطى نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور عادل ثروت أستاذ بكلية التربية الفنية، والدكتورة جيهان فايز أستاذة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، والدكتورة أمل نصر أستاذة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور صالح عبدالمعطى أستاذ بكلية الفنون الجميلة الأقصر، والدكتور إبراهيم الدسوقى أستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

أما الدكتور صالح عبد المعطى أستاذ بكلية الفنون الجميلة الأقصر العضو بالملتقى الدولى للتصوير، فأكد أنه مثل تلك الفعاليات فرصة عظيمة لدعم حركة الفن التشكيلى فى جنوب مصر، بجانب دعم السياحة بنشر صور لوحات وزيارات نجوم الفن المشاركين بالفعاليات، مضيفاً أنه فى المستقبل القريب سيتم إستضافة تلك الفعاليات فى مواقع متخصصة أكثر، حيث أنه مؤخراً سادت حالة من السعادة بين عشاق الفن التشكيلى والثقافة بمحافظة الأقصر، وذلك عقب نشر الجريدة الرسمية، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك بمساحة 4976م تعادل "1.18 فدان تقريباً" بمدينة القرنة لاستخدامها فى إقامة مرسم الأقصر الثقافى الدولى، حيث كان ولا يزال مشروع "مراسم الأقصر الدولية" حلم لجميع أبناء ونجوم الفن التشكيلى بالأقصر، وذلك نظرا للقيمة التاريخية والفنية لمدينة الأقصر.















