صور.. تمهيد الشوارع الرئيسية وتركيب 16 كشاف بمدينة الزينية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر فى أعمال تمهيد شارع الأقصر العشى بدءا من أمام الوحدة المحلية لمدينة الزينية وحتى محطة الصرف الصحى بالزينية قبلى .

ومن جانبه قال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم تسوية فرع خمسة بالزينية بحرى، وجارى العمل فى باقى الطريق بالزينية بحرى، كما تم تركيب 16 كشاف على الطريق الجانبى لخطوط السكة الحديد وجارى تركيب باقى الاعمدة بطول الطريق، وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للاهتمام بالطرق وتمهيدها لضمان تحقيق الأمان للسائقين والمارة .

وكان قد نفذ رجال مدينة الزينية على مدار الـ48 ساعة الماضية حملات نظافة وتجميل، فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف أعمال النظافة بالمدن، حيث تم رفع 35 طن من القمامة والتراكمات والمخلفات من الطرق على مستوى القرية، ومن جانبه قال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أن أعمال النظافة تمت بالشوارع داخل قرية المدامود بحرى، وتم عمل محاضر إشغالات وذلك بقيادة يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف أحمد رئيس قرية المدامود بحرى ومسئول والنظافة بالقرية، وأكد على الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الجمالى والحضارى لكافة قرى مركز ومدينة الزينية ورفع التراكمات والمخلفات من الطرق.

وأضاف العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أن قطاع النظافة والتجميل بذل جهودًا مكثفة فى تنظيف الشوارع، ورفع القمامة والمخلفات منها، مؤكدًا على مواصلة عمال النظافة أعمال إزالة المخلفات والقمامة من الشوارع بشكل يومى.



مدينة الزينية تجري تمهيد للشوارع الرئيسية للحد من الحوادث المرورية



مدينة الزينية تجري تمهيد للشوارع الرئيسية للحد من الحوادث المرورية