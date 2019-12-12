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وزير الأوقاف يفتتح مسجد الحمرة بمدينة الحمام ويخطب الجمعة بحضور محافظ مطروح

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:11 م
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الحمرة بمدينة الحمام ويخطب الجمعة بحضور محافظ مطروح وزير الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد قرية الحمرة الذى يفتتحه بمدينة الحمام بوجود محافظ مطروح، مؤكدا أن موضوع: ” أمة اقرأ.. أمة أتقن.. بين علماء الأمة وعلماء الفتنة" سيكون موضوع خطبة الجمعة القادمة.
 
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفق بيان لوزارة الأوقاف أن ديننا دين العلم والعمل المبني على العلم، حيث يقول سبحانه : ” قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ” ، ويقول سبحانه : ” إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ” ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “منْ سَلَكَ طَريقًا يَبْتَغِي فِيهِ علْمًا سهَّل اللَّه لَه طَريقًا إِلَى الجنةِ ، وَإنَّ الملائِكَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَهَا لِطالب الْعِلْمِ رِضًا بِما يَصْنَعُ ، وَإنَّ الْعالِم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ منْ في السَّمَواتِ ومنْ فِي الأرْضِ حتَّى الحِيتانُ في الماءِ ، وفَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعابِدِ كَفَضْلِ الْقَمر عَلى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ، وإنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الأنْبِياءِ وإنَّ الأنْبِياءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وإنَّما ورَّثُوا الْعِلْمَ ، فَمنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحظٍّ وَافِرٍ” ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : “إِنّ اللَّهَ تَعَالى يُحِبّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ” ، فواجب أمة اقرأ أن تقرأ وأمة أتقن أن تتقن خدمة لديننا ودنيانا ، فإن الناس لن يحترموا ديننا ما لم نتفوق في أمر دنيانا، فإن تفوقنا في أمر دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا.
 
 
 
 
 
 
 

وزارة الاوقاف

خطبة الجمعة

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