صور.. حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية حملات إزالة المخالفات وإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث شن حى العامرية أول حملة مكبرة بنطاق الحي بناء علي تعليمات اللواء سمير صدقى رئيس حي العامرية أول وذلك في ضوء مواصلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف.

وأشار بيان صادر اليوم عن حى العامرية إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة المخالفات بالطريق العام، حيث قامت إدارة المتابعة الميدانية وإدارة إشغال الطريق بإزالة كشك داخل أرض بطريق الثروة السمكية وذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

من جهة أخرى واصل حى شرق الاسكندرية حملاته اليومية لإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد و ذلك بناء على تعليمات المهندسة سحر شعبان للمخالفات بنطاق الحي، والعمل على منع أي أعمال بناء مخالف في المهد وفرض الانضباط والالتزام بالقانون.

وشكلت على الفور رئيس حي شرق حملة مكبرة تكونت من لجنة التدخل السريع حيث توجهت الحملة الى العقار الكائن 131 شارع البرت الأول منطقة سموحة وتنفيذا لقرار الإيقاف رقم 687 لسنة 2019 عن وجود أعمال هدم حوائط خارجية تم إيقاف الأعمال والتحفظ مواد البناء.

وكذلك العقار الكائن 3 ش انور السادات منطقة حجر النواتية البر القبلي تم فك شدة خشبية سقف بالدور الثانى علوى.



ازالة المخالف



بناء مخالف