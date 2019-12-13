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حملة لمكافحة التهرب الضريبى واستغلال المواطنين بالكافتريات بالإسكندرية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:41 م
حملة لمكافحة التهرب الضريبى واستغلال المواطنين بالكافتريات بالإسكندرية التفتيش على المنشآت السياحية
الإسكندرية جاكلين منير

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شن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة على كافيهات وكافتريات منطقة جرين بلازا بإجمالى 22 منشأة، وذلك لمكافحة التهرب الضريبى واستغلال المواطنين فى فرض الضرائب و المغالاة فى الأسعار، وذلك بالتعاون مع محمد حنفى مدير الإدارة العامة للتهرب الضريبى ، و على الخولى رئيس الإدارة المركزية وسط الإسكندرية، و محمد طلحة مدير عام الإدارة العامة للسياحة ومجموعة من مفتشى السياحة ومفتشى قسم المتابعة الميدانية.

أسفرت الحملة عن ضبط منشآت تبيع بأسعار غير معتمدة من الإدارة العامة للسياحة، وأشار بيان صادر اليوم من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 5 منشآت تبيع بأٍسعار غير معتمدة من الادارة العامة للسياحة، و قد تم تحرير محاضر بالمخالفات. 

فيما تم ضبط منشآت أخرى تقوم بإدارة نشاط دون الحصول على ترخيص وعددها 7 منشأة ، وقد تم تحرير محاضر بالمخالفات وأخطار المهندسة سحر شعبان رئيس حى شرق فى حينه لاتخاذ اللازم.

و أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على إستمرار الحملات التى  تستهدف جميع المحال العامة والمقاهى والكافيتريات بهدف التأكد من الالتزام بقوائم الأسعار، و أعلنت الإدارة باستقبال كافة الاتصالات والشكاوى والاستفسارات لمكافحة الغش والابتزاز واستغلال المواطنين.

 

 

التفتيش على المنشأت السياحية
التفتيش على المنشأت السياحية

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

رئيس الادارة المركزية
رئيس الادارة المركزية

 

مراجعة أوراق المنشأت السياحية
مراجعة أوراق المنشأت السياحية

 


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