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سقوط "حشاش" بسيجارة مخدرات فى الشارع بالجيزة.. ووالده يزعم اقتحام ضابط منزلهم

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:23 م
سقوط "حشاش" بسيجارة مخدرات فى الشارع بالجيزة.. ووالده يزعم اقتحام ضابط منزلهم تدخين الحشيش ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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وردت شكوى من أحد المواطنين للأجهزة الأمنية بالجيزة، تضرر خلالها من أحد ضباط الشرطة بمديرية أمن الجيزة، لقيامه بإقتحام مسكنه والإعتداء عليه وأسرته بالسب، مما سبب له ضرراً معنوياً.

وبالفحص تبين قيام الضابط بضبط نجل "الشاكى" "عاطل – سبق إتهامه فى 4 قضايا "مشاجرات – مخدرات – سلاح أبيض" أثناء سيره بدائرة قسم الدقى، ممسكاً بسيجارة بها مخدر 

الحشيش

، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إخلاء سبيله بضمان مالى، وسدده وتم إخلاء سبيله.

وتبين أن الشاكى وزوجته وإبنه من العناصر الإجرامية الخطرة "لهم معلومات جنائية مسجلة"، وعدم صحة ما ورد بالشكوى، حيث أن ابن الشاكى تم ضبطه أثناءسيره بالشارع ولم يتم إستهداف منزله كما إدعى بشكواه، وأن الغرض من الشكوى هو صرف نظر الأجهزة الأمنية عن متابعة نشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


حشيش

عنصر اجرامي

ضبط عنصر اجرامي

مخدرات

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