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حبس قاتلة ابنيها بالدقهلية 15 يوما بعد تمثيل الجريمة أمام النيابة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:43 م
حبس قاتلة ابنيها بالدقهلية 15 يوما بعد تمثيل الجريمة أمام النيابة قبر الطفلين
الدقهلية - فريق المحافظات

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أمر قاضى المعارضات بمحكمة شربين الجزئية بحبس المتهمة بقتل أبنيها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستمعت نيابة شربين بإشراف المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية، إلى أقوال الأم المتهمة بارتكاب الواقعة، وقامت بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، واعترفت بكل تفاصيل الجريمة، وكيفية شراء الدواء من الصيدلية بالقرية، وطريقة دس الدواء لهما داخل العصير، لكى تظهر الوفاة بشكل طبيعى دون شكوك، وقد أمرت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة ومدى مطابقة المادة الموجودة بالدواء مع المادة داخل جسم الطفلين.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة شربين، من المدعو سامى عبد العزيز رأفت 30 سنة بائع أسطوانات بوتاجاز مقيم قرية الأحمدية دائرة المركز، أنه كان لديه طفلان ريماس 3 سنوات، وجمال 5 سنوات، الأولى توفيت فى 30 أكتوبر الماضى، وقام باتخاذ إجراءات الدفن لها، والثانى توفى فى 11 نوفمبر الماضى، وتم اتخاذ أيضا إجراءات الدفن له، وأنه يشتبه فى وفاتهما جنائيا نظرا لعثوره بمنزله على علبه دواء بها 4 شرائط فارغه لعقار مما دعا الشك فى وفاتهما جنائيا نظر إقامته فى منزل عائلته.

وعلى الفور أمر اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد الأرضى رئيس مباحث المركز، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى لمياء عطية سعد عبد المقصود 24 سنة، ربه منزل، ومقيم بذات القرية، وتم ضبطها وبمناقشتها اعترفت بارتكابها الواقعة قاصدة الطلاق من زوجها، فقررت التخلص من نجليها حتى تتمكن من ذلك، وأنها قامت بشراء هذا العقار من صيدلية بذات القرية لعلمها أن تعاطى كمية من هذا العقار يؤدى إلى هبوط فى الدورة الدموية ويسبب الوفاة فقامت بإعطاء كمية منها لنجلتها ثم أعطت كمية أخرى لنجلها ما أدى إلى وفاته.

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الدقهلية

أخبار الحوادث

مركز شربين

ام تقتل أبناءها

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