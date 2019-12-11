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النيابة تحبس ربة منزل بالدقهلية 4 أيام قتلت أبناءها للطلاق والزواج من آخر

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 12:32 ص
النيابة تحبس ربة منزل بالدقهلية 4 أيام قتلت أبناءها للطلاق والزواج من آخر حبس - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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قرر مدير نيابة شربين  بإشراف المحامي العام للنيابة شمال الدقهلية، بحبس ربة منزل متهمة بقتل إثنين من أبناءها عن طريق أعطاهم دواء للقلب.

وقد تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطه شربين، من المدعو سامي عبد العزيز رافت 30 سنة بائع اسطوانات بوتاجاز ومقيم قريه الأحمدية دائرة المركز، بأنه كان لديه طفلان ريماس 3 سنوات، وجمال خمس سنوات، الأولى توفيت في 30 أكتوبر الماضي، وقام باتخاذ اجراءات الدفن  لها، والثاني توفى فى 11 نوفمبر الماضي، وتم اتخاذ أيضا إجراءات الدفن له، وأنه يشتبه في وفاتهم جنائيا نظرا لعثورة بمنزله علي علبه دواء بها 4 شرائط فارغه لعقار مما دعا الشك في وفاتهما جنائيا نظر اقامته في منزل عائلته.

وعلى الفور أمر اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد الأرضي رئيس مباحث المركز، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعي لمياء عطية سعد عبد المقصود 24 سنة، ربه منزل، ومقيم بذات القريه، وتم ضبطها وبمناقشتها اعترفت بارتكابها الواقعة قاصده الطلاق من زوجها، فقررت التخلص من نجليها حتى تتمكن من ذلك، وأنها قامت بشراء هذا العقار من صيدليه بذات القرية لعلمها ان تعاطي كميه من هذا العقار يؤدي الى هبوط في الدورة الدموية ويسبب الوفاه فقامت بإعطاء كميه منها لنجدتها ثم اعطت كميه اخرى لنجلاها مما ادى الى وفاته.

 


الدقهلية

أخبار الحوادث

ام تقتل طفليها

مركز شربين

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