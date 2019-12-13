سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطلين بتهمة قتل أجنبى الجنسية داخل شقة مستأجرة بقصد سرقته في النزهه 4 أيام

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 03:58 م
حبس عاطلين بتهمة قتل أجنبى الجنسية داخل شقة مستأجرة بقصد سرقته في النزهه 4 أيام جثه ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المحامى العام الأول للنيابات، بحبس عاطلين 4 ايام غلي ذمة التحقيق لاتهامهما بقتل شخص يحمل أجنبى الجنسية داخل شقة مستأجرة بمنطقة النزهة بقصد سرقته، كما أمرت بسرعة الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية.

 

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تعرفا على المجنى عليه عبر الإنترنت وتوجها إليه بقصد تخديره وسرقته، وسدد أحدهما اليه عدة طعنات أودت بحياته وقاما بسرقته.

 

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا بالعثور على جثة شخص أجنبى الجنسية، داخل شقة مستأجرة، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة مسجاة بحجرة النوم بكامل ملابسه، وبها جروح طعنية متفرقة بمنطقة الصدر والبطن، ووجود آثار خنق حول الرقبة، وسلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود متعلقات المجني عليه الشخصية.

 

وكشفت التحريات أن المجنى عليه حضر للبلاد واستأجر الشقة من خلال مكتب تسويق عقارى، وأنه أبلغ المكتب الذى أجر له الشقة باعتزامه المغادرة، كما تبين من خلال التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين مقيمان فى محافظة الفيوم.

 

وبتقنين الإجراءات القانوينة، وبإعداد الاكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتعرفهما على المجنى عليه عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واتفقا على التقابل معه بالشقة محل الواقعة، وقاما بمحاولة تخديره عن طريق تناول المواد الكحولية بقصد سرقته عقب علمهما بنيته العودة إلى دولته، إلا أنه لم يتأثر بمحاولتهما لتخديره فقاما بافتعال مشاجرة معه قام خلالها المتهم الثانى بشل حركته عن طريق خنقه بملاءة سرير، وسدد المتهم الأول له عدة طعنات مستخدما سلاحا أبيض سكين مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته، وقاما بسرقة متعلقاته، والتخلص من الملابس التى يرتديها المتهمان وقت حدوث الواقعة، والسكين المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بقطعة أرض بمنطقة السندباد دائرة قسم النزهة.


تشريح جثة

مقتل اجنبى

شقة مفروشة

الصفة التشريحية

سبب الوفاة

قسم النزهه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. السيسي يبحث مع مسئولى مرسيدس بنز تحديث وسائل النقل الجماعى

موجز 6.. السيسي يبحث مع مسئولى مرسيدس بنز تحديث وسائل النقل الجماعى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

تايلور سويفت ونيكى مناج وبيلى أيليش أبرز الفائزين بـBillboard Women In Music

تايلور سويفت ونيكى مناج وبيلى أيليش أبرز الفائزين بـBillboard Women In Music

بعد تعافيه من الإدمان.. مصفف شعر أمريكي يساعد المدمنين بقصات شعر مجاناً

بعد تعافيه من الإدمان.. مصفف شعر أمريكي يساعد المدمنين بقصات شعر مجاناً

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة