حبس عاطلين بتهمة قتل أجنبى الجنسية داخل شقة مستأجرة بقصد سرقته في النزهه 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المحامى العام الأول للنيابات، بحبس عاطلين 4 ايام غلي ذمة التحقيق لاتهامهما بقتل شخص يحمل أجنبى الجنسية داخل شقة مستأجرة بمنطقة النزهة بقصد سرقته، كما أمرت بسرعة الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تعرفا على المجنى عليه عبر الإنترنت وتوجها إليه بقصد تخديره وسرقته، وسدد أحدهما اليه عدة طعنات أودت بحياته وقاما بسرقته.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا بالعثور على جثة شخص أجنبى الجنسية، داخل شقة مستأجرة، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة مسجاة بحجرة النوم بكامل ملابسه، وبها جروح طعنية متفرقة بمنطقة الصدر والبطن، ووجود آثار خنق حول الرقبة، وسلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود متعلقات المجني عليه الشخصية.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه حضر للبلاد واستأجر الشقة من خلال مكتب تسويق عقارى، وأنه أبلغ المكتب الذى أجر له الشقة باعتزامه المغادرة، كما تبين من خلال التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين مقيمان فى محافظة الفيوم.

وبتقنين الإجراءات القانوينة، وبإعداد الاكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتعرفهما على المجنى عليه عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واتفقا على التقابل معه بالشقة محل الواقعة، وقاما بمحاولة تخديره عن طريق تناول المواد الكحولية بقصد سرقته عقب علمهما بنيته العودة إلى دولته، إلا أنه لم يتأثر بمحاولتهما لتخديره فقاما بافتعال مشاجرة معه قام خلالها المتهم الثانى بشل حركته عن طريق خنقه بملاءة سرير، وسدد المتهم الأول له عدة طعنات مستخدما سلاحا أبيض سكين مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته، وقاما بسرقة متعلقاته، والتخلص من الملابس التى يرتديها المتهمان وقت حدوث الواقعة، والسكين المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بقطعة أرض بمنطقة السندباد دائرة قسم النزهة.