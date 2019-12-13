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التحريات تكشف عن مفاجأة فى قتيل ثأر الشيخ زايد: خصومه قتلوه رغم قبول الدية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 03:30 م
التحريات تكشف عن مفاجأة فى قتيل ثأر الشيخ زايد: خصومه قتلوه رغم قبول الدية جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى جريمة مقتل عاطل صادر ضده حكم بالإعدام، فى قضية قتل بالشيخ زايد، أن القتيل تورط منذ عدة سنوات فى قتل أحد الأشخاص، إلا أنه تم الاتفاق على قبول الدية، خلال جلسة صلح عرفية، وتم الاتفاق على إنهاء الخصومة بينهم.

توصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المجنى عليه تولى حراسة مزرعة بطريق إسكندرية الصحراوى، حيث كان يختبأ بها خشية القبض عليه، لصدور حكم بالإعدام ضده فى قضية قتل، وخلال متابعته عمله بالمزرعة، فوجىء بأحد الأشخاص من أسرة الشخص الذى قتله سابقا، يطلق النار عليه، مما أسفر عن مقتله، وفر هاربا عقب ارتكابه الجريمة.

وحدد رجال المباحث هوية المتهم الهارب، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، وضبط رجال المباحث بقسم شرطة ثان الشيخ زايد، 3 أشخاص من أسرة المتهم الهارب، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب الجريمة.

وتم الكشف عن الجريمة، ببلاغاه تلقاه قسم شرطة ثان الشيخ زايد، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه، أثناء تواجده بمزرعة بطريق إسكندرية الصحراوى.

بإجراء التحريات، تبين للرائد أحمد صبرى، رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد، أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية، وكشفت التحريات صدور حكم بالإعدام ضد المتهم فى قضية قتل.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 3 متهمين، وحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


جريمة قتل

خصومة ثأر

الشيخ زايد

امن الجيزة

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