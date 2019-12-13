"تموين الإسكندرية": ضبط 222 مخالفة تموينية بالإدارات التموينية المختلفة

حيث قامت إدارة تموين العجمى برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة و هانى ادم رئيس الرقابة، والتى أسفرت عن تحرير عدد 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 7 محاضر توقف مخابز بلدية عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ، محضر عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات لأحد المخابز البلدية، محضرين عدم وجود ميزان حساس لمخبزين بلدى ، محضر عدم تمكين أداء عمل الحملة التموينية ، محضر عدم حمل شهادة صحية ، 7 محاضر عدم اعلان عن اسعار السلع والمواد الغذائية بالأسواق.

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة مرتضى احمد مدير الإدارة ، بتحرير محضر استيلاء على المال العام ، 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، محضر بيع مخبز بلدى بدون موافقة التموين ، محضرين عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية ، محضر عدم نظافة أدوات العجين لأحد المخابز البلدية ، محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين ، 12 محضر عدم حمل شهادة صحية ، 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، 4 محاضر إدارة مخابز سياحية بدون ترخيص ، 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد ، محضر حيازة و بيع سجائر مجهولة المصدر.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة تحرير محضر بالاشتراك مع مباحث التموين تصرف فى عدد 124 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم ، 4 محاضر توقف مخابز بلدية عن الانتاج بدون اذن مسبق من التموين ، محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن ، محضر عدم وضع لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبزين بلدى ، 5 محاضر ادارة و تشغيل لمخابز سياحية بدون ترخيص ، 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية ، 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، سحب عدد 4 عينات دقيق بلدى و عدد 4 عينات قمح وعينة ردة ناعمة.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة ، بتحرير عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضرين عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية ، 5 محاضر عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية ، 12 محضر عدم وحود سجل التفتيش لمخابز بلدية ، محضرين عدم وجود ميزان حساس بمخابز بلدية ، 19 محضر عدم حمل شهاده صحيه ، 10 محاضر عدم إعلان االأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، محضر عدم الاخطار عن المواد البترولية فى الموعد المحدد

وقامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة خالد عبد الفتاح مدير الإدارة ، بتحرير عدد 3 محاضر إنتاج خبزناقص الوزن ، محضر عدم وجود سجل التفتيش بأحد المخابز ، محضرين توقف بدالين تموينيين بدون اذن مسبق من التموين ، 4 محاضر عدم الاعلان عن اسعار السلع التموينية لبدالين تموينيين ، 4 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار لسلع غذائية بالأسواق ، 3 محاضر عدم وجود شهادات صحية.

وأخيرا قامت إدارة تموين شرق برئاسة عبد الرزاق الطيب مدير الإدارة ، بتحرير عدد 7 محاضر توقف مخابز بلدية عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ، محضر استيلاء على المال العام ، 7 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن ، محضر عدم وجود سجل التفتيش لمخبز بلدى ، محضرين عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبزين بلدى ، محضر عدم اخطار عن حالة وفاة فى الموعد القانونى لمخبز ، محضر توقف بدال تموينى عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ، 7 محاضر عدم وجود شهادات صحية ، 10 محاضر عدم اعلان عن الأسعار للسلع الغذائية بالأسواق ، محضر عدم اخطار عن حركة المواد البترولية وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.