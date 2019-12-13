تجديد حبس عاطل لحيازته 30 ألف قرص مخدر بقيمة 2 مليون جنيه

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجدد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 30 ألف قرص مخدر بقيمة 2 مليون جنيه بقصد الاتجار.

وكان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، سبق اتهامه فى 10 قضايا متنوعة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بمزاول نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع وتم رصده والوقوف على نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم إلقاء القبض عليه حال استقلاله سيارة فى كمين أعد له بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 30,000 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى –هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار واستخدامه للسيارة فى النقل والترويج والهاتف فى الاتصال بعملائه، وتم تقدير قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى 2,100,000 اثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.