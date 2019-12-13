سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 13 فى حادث تصادم بكفر الشيخ

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:37 م
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 13 فى حادث تصادم بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخصه مصرعه ،وأصيب 13 أخرين في حادث سير على طريق قريتي شباس عمير التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ ،وسنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، بناحية قرية شباس الشهداء بدسوق.

تلقى  الدكتور أحمد الجنزوري، مدير هيئة الإسعاف بالمحافظة، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى ربع نقل، ما أدى إلى إنقلاب الأولى، على طريق قريتي شباس عمير التابعة لمركز قلين وسنهور المدينة التابعة لمركز دسوق بناحية قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق، ووجود ضحايا في الحادث.

وانتقلت 17سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبدورها نقلت المصابين إلى مستشفى دسوق العام لتلقيهم العلاج اللازم، كما أنتقل إلى مستشفى دسوق العام، الدكتور أحمد الجنزوري، مدير هيئة الإسعاف بالمحافظة، والنقيب خيري عتمان، رئيس نقطة قرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق.

وأسفر الحادث عن حالة وفاة نادر أبو النصر جماجمونى، 40 سنة، سائق، ويقيم بقرية الكوم الكبير، التابعة لمركز دسوق،وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا آخرين وهم إياد علي المعلفي، 7 سنوات، كدمات وسحجات، وأحمد علي المعلفي، 10سنوات، كسر بالفخد الأيسر،ودعاء فتحى أبو غلاب، 30سنة، شباس عمير - مركز قلين، كسر بالفخد الأيسر، وعاصم عمرو الدسوقي، 10 سنوات،مصاب بكدمات وسحجات، ورضوي عمرو الدسوقى، 15سنة، اشتباه كسر بالحوض، ويقيمان بقرية البكاتوش، مركز قلين،.

كما أصيب محمد على عبد المجيد، 29 سنة، ويقيم بقرية محي بك، مركز دسوق، كسر بالساق الأيسر، وشفيقة عبد المطلب داود، 45 سنة، ويقيم بقرية الكوم الكبير، مركز دسوق، كسر بالساق الأيسر، وأيمن مصطفى حامد، 35 سنة، كسر بالركبه اليسرى، وعمرو عبد المجيد الدسوقي، 35سنة، جرح قطعي بفروة الرأس، ويقيمون بقرية شباس عمير.

كما أصيب على محمود المعلفى، 7 سنوات، قرية شباس عمير، مركز قلين، جرح قطعي بالجبهة، وهاجر محمد أبو يوسف، وتقيم بقرية شباس عمير، مركز قلين، كدمات وسحجات، وروعة عمرو الدسوقي، 7 سنوات، كدمات وسحجات، ورضوى محمد عبد الفتاح، 16سنة، وتقيم بقرية البكاتوش، مركز قلين، بكدمات وسحجات".


كفر الشيخ

حادث تصادم

اسعاف

محافظة

سحجات

كدمات

مستشفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

سكاى نيوز: عبد المجيد تبون يحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية

سكاى نيوز: عبد المجيد تبون يحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية

كهربا يصل مقر النادى الأهلى لإعلان صفقة انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً

كهربا يصل مقر النادى الأهلى لإعلان صفقة انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً

تامر حسنى بندوة اليوم السابع: جائزة موسوعة جينيس للفنان الأكثر تأثيرا فى جمهوره وليس العالم.. رحلة صعودى كانت من الصفر ولا يخجلنى الحديث عن بداياتى.. انتظرونى ممثلا مسرحيا.. وعادل إمام يستحق مليون جينيس ريكورد

تامر حسنى بندوة اليوم السابع: جائزة موسوعة جينيس للفنان الأكثر تأثيرا فى جمهوره وليس العالم.. رحلة صعودى كانت من الصفر ولا يخجلنى الحديث عن بداياتى.. انتظرونى ممثلا مسرحيا.. وعادل إمام يستحق مليون جينيس ريكورد

شاهد فى دقيقة.. ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا فى الخطين الأول والثانى

شاهد فى دقيقة.. ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا فى الخطين الأول والثانى

فيديو وإنفوجراف.. 11 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع

فيديو وإنفوجراف.. 11 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع

الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة