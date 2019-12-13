بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 13 فى حادث تصادم بكفر الشيخ

لقى شخصه مصرعه ،وأصيب 13 أخرين في حادث سير على طريق قريتي شباس عمير التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ ،وسنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، بناحية قرية شباس الشهداء بدسوق.

تلقى الدكتور أحمد الجنزوري، مدير هيئة الإسعاف بالمحافظة، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى ربع نقل، ما أدى إلى إنقلاب الأولى، على طريق قريتي شباس عمير التابعة لمركز قلين وسنهور المدينة التابعة لمركز دسوق بناحية قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق، ووجود ضحايا في الحادث.

وانتقلت 17سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبدورها نقلت المصابين إلى مستشفى دسوق العام لتلقيهم العلاج اللازم، كما أنتقل إلى مستشفى دسوق العام، الدكتور أحمد الجنزوري، مدير هيئة الإسعاف بالمحافظة، والنقيب خيري عتمان، رئيس نقطة قرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق.

وأسفر الحادث عن حالة وفاة نادر أبو النصر جماجمونى، 40 سنة، سائق، ويقيم بقرية الكوم الكبير، التابعة لمركز دسوق،وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا آخرين وهم إياد علي المعلفي، 7 سنوات، كدمات وسحجات، وأحمد علي المعلفي، 10سنوات، كسر بالفخد الأيسر،ودعاء فتحى أبو غلاب، 30سنة، شباس عمير - مركز قلين، كسر بالفخد الأيسر، وعاصم عمرو الدسوقي، 10 سنوات،مصاب بكدمات وسحجات، ورضوي عمرو الدسوقى، 15سنة، اشتباه كسر بالحوض، ويقيمان بقرية البكاتوش، مركز قلين،.

كما أصيب محمد على عبد المجيد، 29 سنة، ويقيم بقرية محي بك، مركز دسوق، كسر بالساق الأيسر، وشفيقة عبد المطلب داود، 45 سنة، ويقيم بقرية الكوم الكبير، مركز دسوق، كسر بالساق الأيسر، وأيمن مصطفى حامد، 35 سنة، كسر بالركبه اليسرى، وعمرو عبد المجيد الدسوقي، 35سنة، جرح قطعي بفروة الرأس، ويقيمون بقرية شباس عمير.

كما أصيب على محمود المعلفى، 7 سنوات، قرية شباس عمير، مركز قلين، جرح قطعي بالجبهة، وهاجر محمد أبو يوسف، وتقيم بقرية شباس عمير، مركز قلين، كدمات وسحجات، وروعة عمرو الدسوقي، 7 سنوات، كدمات وسحجات، ورضوى محمد عبد الفتاح، 16سنة، وتقيم بقرية البكاتوش، مركز قلين، بكدمات وسحجات".