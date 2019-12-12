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حبس مدرس سنة مع الشغل لمحاولته اغتصاب جارته بكفر الشيخ

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:27 م
حبس مدرس سنة مع الشغل لمحاولته اغتصاب جارته بكفر الشيخ حبس - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"،برئاسة المستشار بهاء الدين المري،  وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عدلي، وسكرتارية محمد رضا،حضوريًا، بمعاقبة مدرس ابتدائي، بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمه 500 جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بهتك عرض جارته، تحت تهديد السلاح،وذلك في أحداث القضية رقم9494لسنة 2019 جنايات قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1870 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ..

وفي الدعوى المدنية قررت المحكمة بأن يؤدي المتهم للمدعي بالحق المدني مبلغ 10آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وألزمته المحكمة بالمصاريف.

وكان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، أحال "س.ع.ع"، 49سنة، مدرس، مقيم بمدينة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 25 أغسطس 2019م، بدائرة قسم أول شرطة كفرالشيخ، هتك عرض ربة منزل، بالقوة بأن دخل لمنزلها حال حمله سلاح أبيض "سكين"، وتمكن من شل حركتها ولامس أجزاءً من جسدها، وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أنه أحدث إصابة المجني عليها ، كما اتهم بإحرازه سلاح أبيض "سكين".

 

 


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