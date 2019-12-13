سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. انطلاق مبادرة "بأيدينا نجملها" بالغربية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:00 ص
اليوم.. انطلاق مبادرة "بأيدينا نجملها" بالغربية نظافة الشوارع - أرشيفية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن بدء فعاليات مبادرة "بأيدينا نجملها" بداية من اليوم الجمعة، وذلك بالاشتراك بين أجهزة المحافظة وجامعة طنطا .

وتشمل أعمال نظافة الشوارع ودهان البلدورات وتجميل الأسوار والميادين، جاء ذلك في إطار الاهتمام بأسلوب الحياة اليومية للمواطنين وتحسين المظهر العام للمحافظة وإعلاء مبدأ مشاركة المواطنين أساس النجاح.

ومن جانبه أكد محافظ الغربية أن أعمال هذه المبادرة مستمرة ولن تقتصر على يوم الجمعة فقط مطالبًا جميع فئات المجتمع من رجال أعمال وطلاب الجامعات والمدارس الفنية ومواطني الأحياء السكنية كلاً في نطاقه بالاشتراك فى المبادرة والعمل على إنجاحها للارتقاء بالمظهر العام للمحافظة، مقدمًا الشكر لجامعة طنطا على اشتراكها فى المبادرة.

 

 

 

 


محافظه الغربيه

الغربيه

جامعه طنطا

مبادره بايدينا نجملها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة