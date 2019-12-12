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محافظ الغربية : غدا إنطلاق مبادرة " بأيدينا نجملها "

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:13 م
محافظ الغربية : غدا إنطلاق مبادرة " بأيدينا نجملها " الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن بدء فعاليات مبادرة " بأيدينا نجملها " بداية من غدا الجمعة ، ذلك بالاشتراك بين أجهزة المحافظة وجامعة طنطا .
 
وتشمل أعمال نظافة الشوارع ودهان البلدورات وتجميل الأسوار والميادين ، جاء ذلك في إطار الإهتمام بأسلوب الحياة اليومية للمواطنين وتحسين المظهر العام للمحافظة وإعلاء مبدأ مشاركة المواطنين أساس النجاح.
 
 
ومن جانبه أكد محافظ الغربية أن أعمال هذه المبادرة مستمرة ولن تقتصر على يوم الجمعة فقط مطالباً جميع فئات المجتمع من رجال أعمال وطلاب الجامعات والمدارس الفنية ومواطني الأحياء السكنية كلاً في نطاقه بالإشتراك فى المبادرة والعمل على إنجاحها للارتقاء بالمظهر العام للمحافظة ، مقدماً الشكر لجامعة طنطا على اشتراكها فى المبادرة.
 
 
 
 

محافظ الغربية

بادينا نجملها

جامعة طنطا

اخبار الغربيه

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