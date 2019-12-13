القبض على تشكيل عصابى سرق 10 منازل واستولى على مشغولات ذهبية بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على تشكيل عصابى لسرقة المساكن، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من " ه. م". ح" 40 سنة مدرسة، باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالى 13000 ألف جنيه ، مشغولات ذهبية عبارة عن ( سلسلة ، 2 خاتم ، حلق ) من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

وأسفرت عنه جهود البحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم" ا. م. ا" 20 سنة عاطل، "أ. ج. م" 28 سنة عاطل، و"ز. إ. س" 34 سنة بدون عمل واعترافهم بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى مجال السرقات من داخل المساكن بأسلوب " كسر الباب " وأضافوا بارتكابهم 2 حادث سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدي عميلهم " سيئ النية "س. م. أ" 29 سنة صاحب محل للمصوغات الذهبية، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه علي متطلباتهم الشخصية، وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفوا بارتكابهم 7 حادث سرقة من داخل مساكن لأموال ومشغولات ذهبية عديدة.

وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليه لدي عميلهم، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه علي متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.