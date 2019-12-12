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فحص مسجلين خطر للتوصل لهوية المتهمين بسرقة عيادة طبيب بأوسيم

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:30 م
فحص مسجلين خطر للتوصل لهوية المتهمين بسرقة عيادة طبيب بأوسيم سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يفحص ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، عددا من المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم في سرقة مساكن، للتوصل لهوية المتهمين بسرقة عيادة طبيب، كما يفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بالعيادة المسروقة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد سرقة عيادة طبيب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهولين سرقوا أجهزة ومتعلقات من العيادة، حيث انتظروا انصراف العاملين بالعيادة، وتسللوا إليها واستولوا على المسروقات.

حرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط مرتكبى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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