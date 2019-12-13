الزراعة: ضبط 167 طن لحوم فاسدة وتحرير 909 محاضر خلال 30 يوما

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن ضبطيات اللحوم أن الحملات التى قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة والمحافظات خلال الشهر الماضى وبعد اصدار التعليمات بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن اسفرت من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت 167.651 كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لحدوث تغيير فى صفاتها او مجهولة المصدر لذبحها خارج المجازر المعتمدة ، وبلغ إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 909 محضر.

وأكدت الخدمات البيطرية، أنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة بالحفاظ على صحة المواطن، تؤكد هيئة الخدمات البيطرية على الدور الرقابى الهام للهيئة على اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن، ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن تقوم الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى ادارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية من الصحة والتموين بالتفتيش على الاسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى .

كما تقوم الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة بمتابعة الاغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والاسماك للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر المعتمدة والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.