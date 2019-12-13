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الزراعة:ترقيم وتأمين 136 ألف رأس ماشية لتحسين السلالة واستمرار حملة التسجيل

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 04:00 ص
الزراعة:ترقيم وتأمين 136 ألف رأس ماشية لتحسين السلالة واستمرار حملة التسجيل ماشية
كتب عز النوبى

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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة، حملة  ترقيم وتسجيل الماشية ، وربط  جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى اذن الحيوان، وتكثيف برامجها التوعوية  للمربيين بأهمية تطبيق منظومة الترقيم.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من الادارة العامة للخدمات والارشاد بالهيئة بأن اجمالي عدد الحيوانات التى تم تسجيلها وترقيمها والتامين عليها  من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية خلال الشهر الماضي بلغت 136 ألف و700 رأس ، منها   تسجيل وترقيم   بلغت (95,986) حيوان ،  بينما بلغ اجمالى نشاط التأمين على الحيوانات خلال نفس الفترة ( 40,728) حيوان، موضحا  أن حملات  بيطرية  مكثفة لتسجيل تسجيلها وترقيم وتامين  الحيوانات  من خلال اطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على  الامراض الوبائية.

وأوضح التقرير،أن الهيئة تقوم  بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الابقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومي يوضح لنا ما يلى : موقف الحيوان التحصيني ضد الامراض الوبائية المختلفة  ، موقف الحيوان الصحى ومباشرته اول بأول ومعرفة الامراض التى يصاب بها ومعالجته منها ، النسب والاصل وامكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة،تاريخ التأمين اذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

وتابع التقرير، إن الهيئة تقوم  بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وانتاجية الحيوان ومنع انتشار الامراض الوبائية والمحافظة على صحة الانسان من الامراض المشتركة التى تنتقل مــــن الحيوان للإنسان.

 


ترقيم الحيوانات

تحصين الماشية

الارشاد البيطرى

الخدمات البيطرية

الثروة الحيوانية

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