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الرى تنفى تلف المحاصيل الزراعية بمناطق وجود السدة الشتوية نتيجة انقطاع المياه

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 10:35 ص
الرى تنفى تلف المحاصيل الزراعية بمناطق وجود السدة الشتوية نتيجة انقطاع المياه وزارة الموارد المائية والري
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تلف المحاصيل الزراعية بمناطق وجود السدة الشتوية، نتيجة انقطاع المياه بالمجارى المائية المغذية لتلك المحاصيل، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت تلك الأنباء مُؤكدةً عدم تأثر المحاصيل الزراعية بهذه المناطق، حيث يتم تطبيق هذا النظام سنوياً تزامناً مع موسم الشتاء وعدم حاجة المحاصيل إلى كميات كبيرة من مياه الري، حيث يتم تطبيقه بهدف صيانة شبكات الرى والصرف لتحسين أدائها على مدار العام.

ويبدأ تطبيق نظام "السدة الشتوية" فى الفترة من 24 ديسمبر الجارى إلى 3 فبراير من كل عام، وذلك منذ بناء السد العالى، حيث يتم تقسيم هذه الفترة على 5 قطاعات مختلفة (غرب الدلتا، مصر الوسطى، شرق ووسط الدلتا، مصر العليا)، بحيث تكون مدة "السدة الشتوية" لكل إقليم 15 يومًا، وتستغل هذه الفترة لإنجاز الكبارى والمشاريع التى تتطلب عدم وجود مياه فى الترع مثل مشاريع (التبطين والتحجير والصرف الزراعى).


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المحاصيل الزراعية

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مصر

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اخبار مصر

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