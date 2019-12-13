الحصول على قسط كافٍ من النوم يعزز تخزين المخ وتذكر الذكريات

كتب بيتر إبراهيم

كشف مراجعة لأكثر من 130 دراسة كيف يساعد النوم الأشخاص على تعلم معلومات جديدة ويلعب دورًا مهمًا في تخزين المحتوى المكتسب للاستخدام في المستقبل.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتكون تكوين الذكريات من تعلم معلومات جديدة، وتوحيدها في مناطق من الدماغ للتخزين على المدى الطويل والقدرة على استدعاء المحتوى الذي تم تعلمه لاحقًا.

ونظر المراجعون في الدراسات التي أجريت على البشر والحيوانات والتي أشارت إلى أن النوم يساعد الدماغ على دمج المعلومات المخزنة في الذاكرة طويلة المدى.

استندت النتائج السابقة إلى مفهوم أن المراحل المختلفة من النوم تعزز أنواع مختلفة من الاحتفاظ بالذاكرة.

ويحاول العلماء فهم كيفية دمج الدماغ للذكريات أثناء النوم وأثناء اليقظة.

وأوضح الباحثون أن البحث العلمي مستمر في تطوير الأدوات التي تربط النشاط العصبي بسلوك النوم.