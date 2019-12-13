"أنا بحاجة إلى الراحة"..أحدث تصريح لجريتا ثونبرج بعد فوزها بشخصية العام

تجوب الناشطة البيئية جريتا ثونبرج التي لا تعرف الكلل جميع أنحاء العالم بالسيارة أو القطار أو القارب، وترفض ركوب الطائرات ، للمطالبة للحد من انبعاث الكربون ، وتطالب بضرورة اتخاذ إجراء بشأن تغير المناخ، لكن يبدو أنها الآن هي بحاجة إلى الراحة، وفقا لتصريحاتها.

الفتاة السويدية "جريتا" البالغة من العمر 16 عامًا، شاركت آلاف من الطلاب فى مدينة تورينو بشمال إيطاليا اليوم الجمعة ، في احتجاج للضغط على الحكومة لاتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من انبعاثات الكربون.

سافرت "ثونبرج " إلى تورينو الإيطالية بالقطار من العاصمة الاسبانية مدريد ، عقب حضورها قمة المناخ، حيث وصلت إلى أوروبا وقالت فى تصريحات صحفية:"سأعود إلى المنزل فى عيد الميلاد وبعد ذلك سأخذ عطلة لأنها بحاجة إلى الراحة.. وإلا فلن تتمكن من القيام بذلك طوال الوقت ".

وأضافت :"يجب أن يكون العام المقبل 2020 هو عام العمل، وسوف سقب منحى انبعاثات الكربون.. سنمارس الضغط على من هم في السلطة ، وسنعمل على التأكد من أنهم سيتصرفون وسوف يتحملون المسؤولية".