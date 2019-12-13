الأمم المتحدة ترد على انتقادات ترامب لأختيار ناشطة مناخ شخصية العام بـ"التايم"

كتبت مريم بدر الدين

رد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على مهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لناشطة المناخ السويدية، جريتا ثونبرج، بعد اختيارها شخصية العام من جانب مجلة "التايم" الأمريكية.

ووصف فرحان حق، ناشطة المناخ البالغة من العمر 16 عاما بأنها "شابة قوية جدا ومقاومة"، قائلا :"إن الأمم المتحدة تحترم عمل الشابة ثونبرج كثيرا، إضافة إلى جميع الشبان الذين يناضلون لمكافحة تغيير المناخ"، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وانتقد الرئيس الأمريكي، الناشطة ثونبرج، بعد تكريمها من قبل مجلة التايم الأمريكية، ووصف اختيار المجلة لها "شخصية العام" بأنه "سخيف".



جريتا

وقال ترامب، في تغريدة: "أمر سخيف للغاية. يجب على غريتا، أن تعمل على حل مشكلتها في التحكم بالغضب، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم جيد رفقة صديق!"، مضيفا: "اهدئي غريتا، اهدئي!".

وجريتا، أصغر من فاز بلقب "شخصية العام" سنا، منذ أن بدأت المجلة هذا التقليد، عام 1927، حيث صرحت المجلة أن الفتاة ألهمت 4 ملايين شخص حول العالم للانضمام إلى حركة إضراب مناخي عالمي.

ونظمت الناشطة السويدية، في أغسطس 2018، اعتصامات أمام البرلمان السويدي، للمطالبة بالتحرك ضد التغير المناخي والحد من انبعاثات الكربون.

وكان ترامب قد أعلن انسحاب بلده من اتفاق باريس للمناخ، الذي تعهدت فيه دول العالم، عام 2015، بخفض ظاهرة الاحتباس الحراري إلى درجتين كحد أقصى.