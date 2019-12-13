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أطعمة تغنيك عن كبسولات فيتامين د ..وتقوى صحتك ومناعتك

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:00 م
أطعمة تغنيك عن كبسولات فيتامين د ..وتقوى صحتك ومناعتك فيتامين د-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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فيتامين د واحد من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم وفى حالة نقص فيتامين د يتعرض الجسم لضعف عام وألم فى العضلات والمفاصل، كما أنه يسبب الصداع وتساقط الشعر والاكتئاب الشديد، لذلك ينصح بإجراء فحوصات فيتامين د للتأكد من نسبته فى الجسم وفى حالة نقصه ينصح بتناول الكبسولات الغنية بفيتامين د مع الاطعمة التى تحتوى عليه.

وحسب ما ذكره موقع healthline فمن الممكن تناول بعض الأطعمة التى تحتوى على فيتامين د للوقاية من نقصه فى الجسم وهى:

1:يحتوى سمك السلمون على نسبة عالية من فيتامين د الذى يعزز صحة الجسم والجهاز المناعى ويحد من خطر الاصابة بالأمراض.

2:الرنجة والسردين، من أنواع الاسماك الغنية بفيتامين د وبعض الفيتامينات الاخرى التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الالتهابات والأمراض.

3:صفار البيض، من أكثر أنواع الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا فيتامين د، لذلك ينصح دائما بتناوله للوقاية من نقص فيتامين د.

4:المشروم، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص الهامة والتى تعزز الصحة وتحمى الجسم من الأمراض.

5:الحليب، يعتبر من المشروبات التى ينصح بتناولها دائما فهو يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر التى تعزز صحة الجسم والجهاز المناعى ، كما انها تمد الجسم بالنشاط والطاقة، نظرا لاحتوائه على فيتامين د ايضا.

6:الشوفان، يحتوى على نسبة عالية من فيتامين د وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الفيروسات والامراض.


فيتامين د

نقص فيتامين د

سمك السلمون

الرنجة

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