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محافظة الجيزة : قطع المياه 12 ساعة عن بولاق والهرم وفيصل مساء غدا الجمعة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:27 م
محافظة الجيزة : قطع المياه 12 ساعة عن بولاق والهرم وفيصل مساء غدا الجمعة قطع المياه - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة تبدأ فى الــ 6 مساء غدِ الجمعة الموافق 13/12/2019 وحتى الساعة الــ 6 صباح السبت الموافق 14/12/2019 وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 1000 مم لإستكمال أعمال رصف شارع ترعة عبدالعال بحى بولاق الدكرور، وربط توسعات محطة أبو روراش الجديدة بالمرحلة القائمة .

 وأوضحت الشركة بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( حى بولاق الدكرور ، مراكز ومدن شمال الجيزة ، كفر طهرمس ، شارع الهرم ومتفرعاته ، شارع فيصل ومتفرعاته ).

وطالبت محافظة الجيزة  ،المواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة تدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال مدة الإنقطاع، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب لتتحرك للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ( 125 ) .

 
 

 


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الجيزة

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انقطاع المياه

اليوم السابع بلس

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