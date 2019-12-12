صور.. مكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية تحبط تهريب مبيدات زراعية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بقطاع العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية برئاسة السعيد بركات بالتنسيق مع الإدارة العامة لحركة الوارد بجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى والإدارة العامة للأمن الجمركي برئاسة طلعت مراد ومباحث الأموال العامة من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المبيدات الزراعية الممنوع دخولها البلاد طبقا لقانون الزراعة رقم وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسن 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975

فبناء على إخبارية سرية من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية مفادها محاولة شركة أ. ج للاستيراد والتصدير إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 17831 لسنة 2019 إفراج مسبق الواردة من سويسرا لصنف أحماض أمينية.

وتم تشكيل لجنة من أحمد طه البهنسي مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى عمليات بالإسكندرية والدكتور وجيه لطفى مدير إدارة الحركة و سمير على و حمدي الجنايني و مصطفى شاهين و عماد الخولي المفتشين بالإدارة و عاطف الدسوقي مدير إدارة الأمن الجمركي و محمد مسعود و كريم سعدون بإدارة الحركة فتبين وجود 144 شيكارة بكل منها 200 كيس وزنه 70 جرام بإجمالى 2016 كيلو جرام مبيدات حشرية للحشائش مخبأة داخل عبوات مماثلة لعبوات مشمول الرسالة المقر عنها أحماض أمينية وذلك بقصد تهريبها وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 4197122 جنيه وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة عن الواقعه 8394244 جنيه.

وقرر هشام عفاره رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 67 لسنة 2019 بالواقعة .

يأتى ذلك بناء على تعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و مجدي الأنصاري رئيس قطاع النظم والإجراءات والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية وعلوي الملط رئيس الإدارة المركزية للأمن الجمركي .



