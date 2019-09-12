التهرب الجمركى بالإسكندرية تحرر محضر ضبط لشركة بددت كمية من مسحوق الكولاجين

كتب أحمد يعقوب

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية محضر ضبط جمركى لشركة استيراد قامت بتبديد كمية من مسحوق الكولاجين والتى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .

حيث وردت معلومات سرية بقيام أحد الشركات بمدينة العاشر من رمضان بالتصرف في مشمول البيان الجمركى رقم ٤٥١١٥ لسنه ٢٠١٨ وارد جمرك الدخيله بعدد 750 شيكارة مسحوق الكولاجين بوزن 15طن صافي تقريبا حيث تم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها

وتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادات من السادة محمد أحمد مرسي بمكافحة التهرب التزام تجاري ومحمد سليمان مدير تعريفة بجمارك الدخيلة ومحمد ابو الطاهر و السيد عبد الفتاح و د. شريف صادق عن هيئة الصادرات والواردات لإعادة فحص ذلك المشمول بمخازن المستورد في مدينة العاشر من رمضان اللجنة إلى مخازن المستورد بمدينة العاشر من رمضان وتبين قيام المستورد بالتصرف في البضاعة وتبديدها .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 ملايين و 832 ألفا و 640 جنيه .

من جانبه قرر الدكتور عبدالمنعم قبيصي مدير عام المكافحة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعه برقم 271 لسنة 2019 مكافحه تهريب التزام تجاري واحاله المحضر للشئون القانونية لاتخاذ شئونها