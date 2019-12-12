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صور.. سكرتير عام الإسكندرية يتفقد أعمال شفط مياه الأمطار بحى شرق

الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:34 م
صور.. سكرتير عام الإسكندرية يتفقد أعمال شفط مياه الأمطار بحى شرق اعمال الشفط
الإسكندرية - جاكلين منير

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تفقد اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية والمهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، أعمال شفط مياه الأمطار بنطاق الحى، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى.

وأشار بيان صادر من حى شرق اليوم إلى أنه تم تفقد اعمال تصريف وشفط مياه الأمطار ومدى كفاءة تصريف مياه الأمطار وتوفير سيارات الشفط بالحي فور الحاجة حيث تم شفط تجمعات مياه الأمطار أسفل نفق كليوباترا، امام كلية الفنون الجميلة طريق الحرية، امام نادي سموحة ،ش عبد المنعم ماهر ، ش احمد امين،ش مصطفى كامل بمنطقة باكوس، ش كمال الدين صلاح،ش البرت الاول منطقة سموحة،ميدان فيكتورعمانويل، ش احمد يحيى منطقة جليم، امام مستشفي القوات المسلحة بسيدي جابر بالإضافة إلى جميع المناطق الساخنة بنطاق الحي

وتم شفط وتصريف مياه الأمطار عن طريق سيارات الشفط لشركة الصرف الصحي كما تم التواجد بأماكن البلاغات وتم توفير سيارات الشفط لإزالة آثار مياه الأمطار.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى على مستوى أحياء المحافظة للتعامل مع النوة الحالية، حيث تم التشديد على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة طوال فترة النوة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

 

اعمال الشفط
اعمال الشفط

 

سكرتير عام الاسكندرية
سكرتير عام الاسكندرية

 

شفط المياه
شفط المياه

الاسكندرية

حى شرق

طقس الاسكندرية

امطار الاسكندرية

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