6 أعشاب تتحكم فى ارتفاع ضغط الدم والسكرى

كتبت فاطمة خليل

يعد مرض السكري وارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض شيوعاً، يمكن أن تؤدي كلتا الحالتين، إذا لم تتم معالجتهما على الفور، إلى مشكلات صحية كبيرة أخرى مثل السكتة الدماغية وضعف البصر والنوبة القلبية وتلف الكلى وفشل القلب الاحتقاني والخرف الوعائي وأمراض الأوعية الدموية الطرفية وغيرها، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة من الأعشاب التى تتحكم فى ارتفاع ضغط الدم والسكرى، وفقاً لموقع تايمز أوف إنديا.

أعشاب تعالج ارتفاع ضغط الدم والسكرى



الريحان

يساعد في خفض ضغط الدم، حيث يحتوى على الأوجينول الكيميائي الذى يحارب المواد التي تشد الأوعية الدموية وبالتالي يساعد في تقليل ضغط الدم.

الثوم

مع بداية فصل الشتاء، يزداد استهلاك الثوم تلقائيًا، لا تعطي هذه العشبة نكهة طعامك فحسب، بل لها أيضًا العديد من الفوائد الصحية، لديه القدرة على خفض ضغط الدم عن طريق زيادة أكسيد النيتريك في الجسم.

ويساعد الثوم الأوعية على الاسترخاء والتمدد، مما يقلل من ضغط الدم ويسمح للدم بالتدفق بحرية.

القرفة

تعتبر القرفة من التوابل شائعة الاستخدام، حيث إنها مفيدة للغاية في خفض ضغط الدم، ووجدت دراسة أجريت على القوارض أن مستخلص القرفة يخفض من ظهوره المفاجئ وارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة.

الكركم

يحتوي الكركم على مركب يعرف باسم الكركمين، والذي أظهر أنه يتحكم في مستويات السكر في الدم ويمنع ظهور مرض السكري، في دراسة استمرت 9 أشهر، على 240 مشاركًا ممن لديهم مرض ما قبل السكري على تناول كبسولات الكركمين يوميًا.

الحلبة

الحلبة مفيدة لمرض السكري وقد ثبت ذلك من خلال كل من الدراسات الحيوانية والبشرية،في دراسة أجريت على 25 شخصًا مصابون بداء السكري من النوع الثانى، وجدت أن بذور الحلبة لها تأثير رائع في التحكم في مستويات السكر في الدم.

وجدت دراسة أخرى أجريت في عام 2015 ، ونشرت في المجلة الدولية لأبحاث الفيتامينات والتغذية، أن تناول 10 جرامات من بذور الحلبة المنقوعة في الماء يمكن أن يساعد في السيطرة على داء السكري من النوع الثاني.

الزنجبيل

الزنجبيل يساعد على تحسين الهضم وخفض مستويات السكر في الدم. مستخلص الزنجبيل، كما أن له تأثير مضاد لفرط سكر الدم، يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الكلي في الدم، الدهون الثلاثية وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، غالبًا ما يسبب مرض السكري الارتجاع الحمضي، ويساعد الزنجبيل على تلطيف الجهاز الهضمي بأكمله.