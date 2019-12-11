موجز 6.. الميسترال وقطع بحرية تنفذ أنشطة تدريبية فى البحر المتوسط

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذ المقاتلة الميسترال وقطع بحرية أنشطة تدريبية فى مسرح عمليات البحر المتوسط، وتحذير الأرصاد من طقس الغد، وانضمام محمود عبد المنعم كهربا للأهلى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

قضايا الإرهاب والتطرف على مائدة منتدى أسوان للسلام والتنمية.. السيسى: مصر واجهت مخاطر حرب أهلية فى 2013.. ومستعدون لدعم دول أفريقيا لمواجهة الظاهرة.. الرئيس يدعو لمحاسبة الدول الداعمة والراعية للإرهاب.. فيديو

قال الرئيس السيسى خلال مداخلته بمنتدى أسوان للتنمية، "نحتاج مقاربة شامل فى معالجة التحديات التى تواجه القارة مبنية على التنمية المستدامة بالقارة، فالتنمية المستدامة تحقق الاستقرار والأمن ويحقق تطلعات شعوب القارة فى مستقبل أفضل".

الميسترال وقطع بحرية تنفذ أنشطة تدريبية فى مسرح عمليات البحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية عددا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية والتى تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية فى المياه العميقة، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالى للقوات المسلحة.

رئيس الوزراء فى جولة تفقدية لمدينة أسوان الجديدة.. 3 مليارات جنيه استثمارات بالمدينة.. ويكلف بسرعة الانتهاء من الأعمال بالشريط النهرى والإسكان الاجتماعى والمستشفى الجامعى.. ومنطقة صناعية بالمدينة على 2651 فدانا

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتفقد عدد من مشروعات مدينة أسوان الجديدة، وذلك على هامش مشاركتهما فى منتدى "السلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا"، والذى يقام بمدينة أسوان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الافريقية، وعدد من المسؤلين الدوليين.

شرم الشيخ تتزين لاستقبال منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.. زى مخصص لسائقي التاكسي والسرفيس.. إنشاء جدارية المؤتمر العربى الأوروبى.. تجهيز 50 فندقًا لاستقبال الضيوف.. و120 رحلة طيران لنقل المشاركين.. صور

تزينت مدينة شرم الشيخ، لتصبح فى أبهى صورها لاستضافة منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 14 إلى17 ديسمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر تنجو من الحرب الأهلية.. سيناريوهات سوداء كانت تنتظرنا.. "سوريا" و"العراق" و"اليمن" خير مثال على ذلك.. الدولة نجحت فى التحدى وكافحت الإرهاب ومضت فى عملية التنمية المستدامة

تحدى كبير خاضته مصر على مدار السنوات الماضية، معادلة صعبة ارادت ان تثبت من خلالها القيادة السياسية أنها قادرة على تعزيز منظومة السلام والأمن وفى الوقت نفسه تخطو بشكل سريع فى طريق التنمية المستدامة.

المالية: 7800 صندوق وحساب خاص بموازنة الدولة برصيد إجمالى 48.3 مليار جنيه

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، موقف الصناديق والحسابات الخاصة من خلال حساب ختامى السنة المالية 2018/2019، وأشار الدكتور كامل كمال، رئيس الشعبة المركزية للحسابات الختامية بوزارة المالية، إلى أن الصناديق الخاصة توفق أوضاعها، مضيفا "لا أحد يصرف من الصندوق إلا وفقا لاعتمادات مُقدرة بالموازنة العامة للدولة".

طرح كراسة شروط حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها غدا حتى 26 ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طرح كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بطرح 147 وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بالقليوبية، وحتي 26 ديسمبر الجاري.

إنفوجراف.. الشبكة القومية للكهرباء تستعد للاستقبال من أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية فى أفريقيا والشرق الأوسط "مجمع بنبان فى أسوان".. قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالى

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على استعداد الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال الطاقة الكهربائية من أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية فى أفريقيا والشرق الأوسط "مجمع بنبان فى أسوان"، حيث يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة النظيفة المنتجة، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن مساهمته فى تنوع مصادر الطاقة الكهربائية للمواطنين، بجانب تفادى 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.‏

وصول دفعة جديدة من تابلت أولى ثانوى لمخازن التربية والتعليم

وصل اليوم الأربعاء، أسطول سيارات محمل بأجهزة التابلت إلى مخازن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعدادا لاستقبال الأجهزة المطلوبة والبدء فى توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى العام خلال الشهر الجارى.

إنفوجراف.. مصر تتقدم 5 مراكز بمؤشر أداء تغير المناخ "CCPI 2020"

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجرافا سلط من خلاله الضوء على التقدم الملحوظ لمصر فى مؤشر أداء تغير المناخ "CCPI 2020"، بواقع 5 مراكز لتحتل المركز 19 من بين61 دولة على مستوى العالم.

تنفيذ حكم الإعدام فى قاتل طفلة البامبرز بالدقهلية.. أسرة الضحية لـ"اليوم السابع": شنق المتهم أثلج قلوبنا.. جد الطفلة: الآن ننام بقلوب خالية من الحزن.. الحمد لله نعيش فى دولة القانون

نفذت الجهات المعنية حكم الإعدام في حق المتهم "إبراهيم محمود" 35 سنة، عاطل، والمتهم فى قضية اغتصاب الطفلة جنا والبالغ عمرها 20 شهرا في القضية المعروفة إعلاميا بقتل طفلة البامبرز.

صور.. ضبط قطع أثرية داخل مركز للغسيل الكلوى بمدينة الفشن فى بنى سويف

فوجئت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بنى سويف، اليوم الأربعاء، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أثناء قيامها بالتفتيش والمرور على أحد مراكز الغسيل الكلوى الصناعى الخاصة بمركز الفشن جنوب المحافظة بغرفة داخل المركز وبداخلها عدد من القطع الأثرية يشتبه فى أثريتها.

هل خضعوا لتهديد؟! شاهد ما قالته أسرة سامي كمال الدين عن أكاذيبه

بقرية هادئة من قرى الصعيد، كان مسقط رأس الإخوانى الهارب سامى كمال الدين، الذى أصبحت أكاذيبه هي الشيء الوحيد الذى يؤرق هدوء هذه القرية.

قائد عسكرى ليبى: لدينا أوامر بإغراق أى سفينة تركية تقترب من سواحلنا

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الليبى جاهزيتها لأى تهديد لأمن البلاد والتصدى لعدوان أنقرة المحتمل بعد تصريحات أردوغان الذى لوح خلالها بإرسال قوات تركية إلى ليبيا واعتبرها مجلس النواب والحكومة المؤقتة بمثابة إعلان حرب.

ترامب يدفع مليونى دولار غرامة لاستخدام الأموال الخيرية فى الدعاية الانتخابية

دفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مليوني دولار إلى ثماني جمعيات خيرية كجزء من حكم أصدرته المحكمة ضد ترامب، الذي اتُهم باستخدام أموال التبرعات الخيرية لتمويل حملته الانتخابية، بحسب ما نشرته الإندبندنت.

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية غدا متوسطة على القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد تمتد متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناه ومناطق من شمال الصعيد تكون رعدية أحيانا.

أول فندق للقطط فى سوريا.. وصاحبه: الحرب شجعتنا على ذلك.. صور وفيديو

أفتتح زوجان فى سوريا بإفتتاح أول فندق للقطط، وأطلقا عليه أسم ""Paw cats hotel" بمبادرة شخصية منهم، لتوفير أجواء جيدة للقطط التى لا يتمكن أصحابها من رعايتها لفترة معينة.

شاهد أسوأ قمصان الدورى الإنجليزى فى الألفينيات.. ليفربول 2014 فى الصدارة.. المراهنات والألوان يضعان توتنهام فى القائمة.. رقعة سوداء تفسد قميص نيوكاسل.. وقميص بولتون يتحول إلى إعلان للمصمم

تتنافس كبرى شركات صناعة الملابس الرياضية لخطف حقوق رعاية فرق الدورى الإنجليزى الممتاز لوضع شعارهم على قميص تلك الفرق، للحصول على دعاية واسعة من خلال نافذة الدورى الأكثر مشاهدة فى العالم.

اختيار محمد صلاح بالتشكيلة المثالية للمجموعة الخامسة فى أبطال أوروبا

اختار موقع "هوسكورد" العالمى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، فى التشكيلة المثالية للجولة الخامسة بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

رسمياً.. الأهلى يضم كهربا 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر

أنهى النادى الأهلى إجراءات ضم محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم منتخبنا الوطنى، بعد حصول النادى أمس على خطاب فسخ عقد اللاعب مع أفيش البرتغالى، عقب دفع اللاعب الشرط الجزائى، الذى بلغت قيمته 400 ألف دولار.

النيجيرى ايليكى يقترب من اللحاق بكهربا فى هجوم الأهلى

كارتيرون يستبعد شيكابالا وعبد الله جمعة من مواجهة بيراميدز

أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا، اليوم، استعدادا لمباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها غدا فى استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة للدورى.