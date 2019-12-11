مصر والإمارات توقعان اتفاقًا لضمان الصادرات وتعزيز التجارة بين البلدين

كتب عبد الحليم سالم - تصوير عمرو مصطفى

تم توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية لضمان الصادرات وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإماراتية، وذلك علىً هامش منتدى مجلس الأعمال بين مصر والإمارات اليوم.

ويهدف الاتفاق لتحفيز التجارة البينية بين الدولتين، عن طريق إبرام عقود إعادة تأمين لتبادل المخاطر بينها من دون اللجوء لأسواق إعادة التأمين العالمية، والتي تشهد الكثير من التحفظات في الفترة الأخيرة لتغطية مخاطر التجارة في أسواق الدول الناشئة.

ووقع الاتفاق محمد عزام العضو المنتدب للشركة المصرية لضمان الصادرات، وماسيمو فالسيونى الرئيس التنفيذى لهيئة الاتحاد لتأمين الصادرات فى الإمارات.

وتعمل الاتفاقية على تأمين المخاطر، والتى تشكل عائقا أمام توسيع التجارة البينية بين مصر وشركائها التجاريين الرئيسيين في المنطقة وعلي رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة.

لذلك لجأت الشركة المصرية لضمان الصادرات للمبادرة بإبرام عقود مباشرة مع وكالات ضمان الصادرات في الدول العربية للتغلب علي تلك المشكلة وتأتي هذه الاتفاقية مع دولة الإمارات بمثابة باكورة هذا الجهد وجاري العمل علي توقيع اتفاقات مماثلة مع وكالات صادرات دول أخري قريبا.