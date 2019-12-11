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مصرع امرأتين وإصابة اثنين آخرين تحت أقدام فيل قرب متنزه وطنى فى نيبال

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:29 م
مصرع امرأتين وإصابة اثنين آخرين تحت أقدام فيل قرب متنزه وطنى فى نيبال فيل
كتب محمد جمال

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ذكرت شرطة نيبال اليوم الأربعاء، أن فيلا بريا قتل امرأتين وأصاب أربعة آخرين قرب متنزه وطنى فى جنوب غربى البلاد حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وقال ضابط الشرطة دينيش أشاريا، إن المرأتين، (50 و38 عاما) كانتا تجمعان العشب للماشية من غابة محلية بالقرب من متنزه "شوكلافانتا" الوطنى صباح اليوم الأربعاء، عندما دهسهما الفيل.

 

وأضاف: "هاجمهما الفيل عندما كانتا تحاولان الفرار، مشيرا إلى أن المصابات الأربع يتلقين العلاج فى مستشفى فى الهند".

 

ويضم المتنزه العديد من الحيوانات المهددة بالانقراض، مثل النمور ووحيد القرن وغزلان المستنقعات، بالإضافة إلى طيور نادرة.

 

وقبل أسبوعين، قتل فيل برى امرأة تبلغ من العمر 35 عاما، وأصاب أخرى بالقرب من متنزه وطنى فى المنطقة الجنوبية الوسطى من البلاد.


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فيل

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