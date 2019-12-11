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فيديو..السيسي يرحب بضيوف منتدى أسوان للسلام ويستقبل رؤساء دول أفريقية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:42 م
فيديو..السيسي يرحب بضيوف منتدى أسوان للسلام ويستقبل رؤساء دول أفريقية الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السنغالى ماكى سال
أسوان- محمد الجالى

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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالضيوف المشاركين فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، وأكد على العلاقة الوطيدة بين تحقيق التنمية واستقرار حالة الأمن والسلم فى قارتنا الإفريقية.

وعلى هامش المنتدى استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس السنغالى ماكى سال، وأعرب عن تطلع مصر لتعظيم التعاون مع السنغال فى مجال مكافحة الفكر المتطرف كون السنغال أحد مراكز نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير فى منطقة غرب أفريقيا.

 

والتقى أيضا الرئيس النيجرى محمد إيسوفو، وقدم تعازيه لرئيس النيجر على ضحايا الحادث الإرهابى الذى استهدف أحد معسكرات جيش بالبلاد، واستعرض الرئيس "إيسوفو" التحديات الأمنية المتزايدة التى يفرضها الوضع فى إقليم الساحل بسبب انتشار الجماعات الإرهابية وزيادة أعداد أفرادها.

 

واستقبل الرئيس السيسى، الرئيس التشادى إدريس ديبى، وأعرب عن التقدير لحرص الرئيس "ديبي" بالمشاركة فى فعاليات النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، وأشاد الرئيس بالعلاقات الوطيدة بين مصر وتشاد، لا سيما فى ظل الأهمية الكبيرة التى تحتلها فى منطقة الساحل الأفريقى ذات الاتصال المباشر بالأمن القومى المصرى.


منتدى أسوان

منتدى أسوان للسلام

السيسى

الرئيس السيسى

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