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حساب الرئيس السيسى عبر تويتر ينشر صورا من فعاليات منتدى أسوان للسلام

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 06:50 م
حساب الرئيس السيسى عبر تويتر ينشر صورا من فعاليات منتدى أسوان للسلام الرئيس السيسى فى منتدى أسوان للسلام
كتبت ريهام عبد الله

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نشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى عبر تويتر، صورا من مشاركة الرئيس السيسى فى افتتاح فعاليات النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا المنعقد بأسوان.

حساب الرئيس السيسى
حساب الرئيس السيسى

وقال الحساب الرسمى للرئيس عبر تويتر :"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال انطلاق فعاليات النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا المنعقد بأسوان، عاصمة الشباب الإفريقي، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الأفارقة".

الرئيس السيسى فى افتتاح منتدى أسوان
الرئيس السيسى فى افتتاح منتدى أسوان

 

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

 

الرئيس
الرئيس

 

منتدى أسوان للسلام
منتدى أسوان للسلام

 

 


السيسى

منتدى اسوان

منتدى اسوان للسلام

الرئيس السيسى

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