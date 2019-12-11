شركة طيران بريطانية تطلق خطا جويا يربط مطار لندن حاتويك بمطار النفيضة بتونس

كتب محمد جمال

أعلن سفير تونس لدى لندن نبيل بن خذر، أن شركة الطيران البريطانية "إيزي جت EasyJet" ستطلق خطا جويا جديدا يربط مطار لندن حاتويك، بمطار النفيضة.

Good news for holidaymakers and travellers who want to visit Tunisia as Easyjet will start flying to Tunisia (Gatwick to Enfidha) from 2nd May 2020 operating 2 flights per week (Saturday & Wednesday) ! pic.twitter.com/ZrNaGClmml — Nabil Ben Khedher (@NBKhedher) December 11, 2019

ونشر السفير تغريدة على "تويتر"، أشار فيها إلى أن الشركة ستقدم رحلاتها إلى تونس بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي السبت والأربعاء ابتداء من شهر مايو 2020.

وتأتي الخطوة تحسبا لقدوم أعداد كبيرة من السياح البريطانيين إلى تونس خلال الموسم السياحي المقبل.