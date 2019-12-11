تحطم مروحية عسكرية روسية من طراز "مى 8" ومقتل اثنين من طاقمها

قتل اثنين من طاقم مروحية عسكرية روسية من طراز "مي 8" بعد تحطمها حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.
تحطم مروحية عسكرية روسية من طراز "مى 8" ومقتل اثنين من طاقمهاالأربعاء، 11 ديسمبر 2019 11:18 م
تحطم مروحية عسكرية
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