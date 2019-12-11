انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الطماطم انخفاضا فى الأسواق بمعدل جنيه فى الكيلو، وذلك بعد زيادة إنتاج مصر من الطماطم والذى يتراوح بين 8 ملايين طن سنويا، حيث تأتى مصر ضمن أكبر 10 دول فى إنتاجها عالميا، ويتراوح سعر كيلو الطماطم السوق المحلى حاليا بين 2-4 جنيهات للمستهلك بينما يتراوح السعر داخل سوق الجملة بالعبور بين 1.5- 3.5 جنيه.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الطماطم تشهد انخفاضا فى السوق المحلى، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المصرى لما يقرب من 8 ملايين طن سنويا.

وأشار النجيب فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن مشروع الصوب ساهم بشكل كبير فى توفير كميات كبير من الطماطم بالأسواق وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار بالسوق.

جدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.