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شعبة الخضروات والفاكهة: أسعار الطماطم تبدأ من جنيهين والكوسة بـ3.5 جنيه

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:41 م
شعبة الخضروات والفاكهة: أسعار الطماطم تبدأ من جنيهين والكوسة بـ3.5 جنيه صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الخضروات والفاكهة تشهد استقرارا داخل سوق العبور، وأن جميع السلع متوفرة وبكميات تفوق الطلب .

وأضاف النجيب، لـ"اليوم السابع" أن أسعار الطماطم بين 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر كيلو البطاطس ما بين 2-6 جنيهات، كما سجلت الفاصوليا 8-10جنيهات للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 –4.75 جنيه، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه، بينما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%..


اخبار اقتصاد

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اسعار الخضروات

اسعار سوق العبور

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