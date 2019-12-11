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الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:46 م
خالد صلاح
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النظام الغذائى "كيتو" قد يحارب مرض الزهايمر

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 12:12 م
النظام الغذائى "كيتو" قد يحارب مرض الزهايمر كيتو دايت
أ ش أ

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أفادت دراسة جديدة أجريت على الفئران أن تناول حمية منخفضة الكربوهيدرات والدهون العالية يمكن أن يساعدك في محاربة مرض ألزهايمر عن طريق حماية الخلايا العصبية من الموت أثناء تطور المرض.

وتتألف "حمية الكيتو"من نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات (مثل حمية أتكينز)، وتعتمد هذه النوعية من الحمية على الحصول على المزيد من السعرات الحرارية من البروتين والدهون، وأقل من الكربوهيدرات التي يسهل هضمها مثل السكر والصودا والمعجنات والخبز الأبيض.


ولأن العناصر المثبطة قد تتطلب طاقة أكبر مقارنة بالخلايا العصبية الأخرى ، فإنها قد تكون أكثر عرضة للموت عندما تواجه بروتين "أميلويد بيتا " الناجم عن الإصابة بمرض ألزهايمر، حيث ثبت أن بيتا الأميلويد يضر بالميتوكوندريا (المحرك الأيضي للخلايا) عن طريق التداخل مع SIRT3 ، وهو بروتين يحفظ وظائف الميتوكوندريا ويحمي الخلايا العصبية.


وقام الباحثون من جمعية العلوم العصبية وراثيا ، بخفض مستويات بروتين SIRT3 في نماذج الفئران من مرض ألزهايمر، حيث شهدت الفئران مع مستويات منخفضة من بروتين SIRT3 معدل وفيات أعلى بكثير ونوبات أكثر عنفا وزيادة وفاة العناصر المثبطة، مقارنة مع الفئران من نموذج مرض ألزهايمر القياسية والسيطرة على الفئران.


ومع ذلك ، فإن الفئران التي لديها مستويات منخفضة من SIRT3 شهدت نوبات أقل وكانت أقل عرضة للموت عندما تناولوا نظاما غذائيا غنيا بالكيتونات ، وهو نوع معين من الأحماض الدهنية .. كما زاد النظام الغذائي أيضا مستويات بروتين SIRT3 في الفئران.
 


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