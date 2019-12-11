" الصحة بالإسكندرية " تنظم قوافل طبية " حقك تنظمى " بالأحياء

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت مديرية الصحة بالاسكندرية ، تنظيم القوافل الطبية تحت شعار( حقك تنظمي) بأحياء الإسكندرية ، حيث تم تنظيم قافلة طبية بمنطقة اللبان شارع سيدى عماد بالسنوسي.

وتم الكشف والعلاج مجانا ( نساء/ اطفال / باطن )وقد لاقت القافلة اقبال شديد من أهالي المنطقة حيث تم الكشف باطن عدد 200 حالة وصرف العلاج و250 اطفال بصرف العلاج ايضا و95 حالة نساء وعمل السونار وكل ما يلزم.

كما ضمت القافلة استخراج بطاقة الرقم القومي ومحو الأمية بالتعاون مع حي الجمرك وضمت أيضا معرض نوادي الأسر المنتجة وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية و نجوى أمين رئيس حي الجمرك والمهندسة وفاء علي سكرتير عام الحي.

و فى حى العامرية ثان تم تنظيم قافلة طبية بقرية بنجر السكر 1 من من مبادرة "حقك تنظمى" تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك فى إطار مشاركة الحى مع مديرية الشئون الصحية وتنفيذا لتوجيهات المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان بالتعاون مع منطقة برج العرب الطبية.

وتضمنت الحملة الكشف بالتخصصات ( نسا- اطفال - باطنه - أسنان - رعاية حوامل ) وذلك بحضور سكرتير الحى ، مدير متابعة رئيس الحى ورئيس القطاع ومدير العلاقات العامة ومدير التنمية المحلية ومدير الكهرباء ومدير التطهير ومدير عام محو الأمية بالعامرية ، والشئون الصحية بمنطقة برج العرب الطبية.