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محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا من مقاطعة "قوانغدونغ" في جمهورية الصين

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:19 م
محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا من مقاطعة "قوانغدونغ" في جمهورية الصين جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه، وفدا من مقاطعة" قوانغدونغ" في جمهورية الصين الشعبية، برئاسة ليو تشينزي نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في مقاطعة قوانغدونغ، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ على توليه منصبه كمحافظ للإسكندرية، وكذا بحث سبل توطيد العلاقات المصرية الصينية وتعزيز التعاون بين قوانغدونغ والإسكندرية.

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بالوفد على أرض الإسكندرية مؤكدا على قوة وعمق العلاقات المصرية الصينية؛ لافتا أن العلاقات بين الجانبين أصبحت في أفضل مستوى لها خلال الفترة الماضية ونتمنى أن تزدهر وتستمر تلك العلاقات.

وأكد المحافظ حرصه على تعزيز أواصر التعاون في كافة المجالات وخاصة الثقافية والعلمية والتجارية والبيئية على مستوى مصر بشكل عام ومستوى محافظة الإسكندرية بشكل خاص. مشيرا إلي أن هناك الكثير من التعاملات التجارية بين الجانبين.

وقال " الشريف " : أننا نرحب بأي مقترحات من الجانب الصيني ونقدم لها كامل الدعم لزيادة حجم التبادل في كل المجالات" وقدم الشكر للوفد على الدعم والتعاون متمنيا لهم إقامة طيبة بالإسكندرية

من جانبها، قدمت  ليو تشينزي التهنئة للمحافظ لتوليه منصبه كمحافظ الإسكندرية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح ، كما وجهت له الشكر على حفاوة الاستقبال، مؤكدة على عمق العلاقات المصرية الصينية، لافتة إلى أن الجانب الصيني يولى اهتماما كبيرا لتعزيز العلاقات مع الجانب المصري

وتحدثت" تشينزي" في نبذه عن مقاطعة قوانغدونغ وتاريخها الذي يمتد لآلاف السنين، مشيرة إلى أن هناك نقاط متشابهة عديدة تجمع مقاطعة قوانغدونغ ومحافظة الإسكندرية

ووجهت "تشينزي" دعوة إلى المحافظ بزيارة مقاطعة قوانغدونغ وذلك في إطار الذكرى العاشرة على اتفاقية التآخي الموقعة بين المحافظة والمقاطعة، موضحة أن تلك السنوات العشرة شهدت الكثير من التبادلات علي كافة المستويات بين الجانبين

علي الصعيد ذاته، هنأت قنصل عام الصين المحافظ على توليه مهام منصبه متمنية له دوام التوفيق والنجاح. وأعربت عن رغبتها في استمرار التواصل والتعاون بين البلدين وحرصها الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بينهما على كافة الأصعدة

حضر اللقاء أحمد جمال نائب المحافظ، وجاو لينيج قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، واللواء حمدى الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة

 

 


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

قنصل الصين

علاقات مصر و الصين

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