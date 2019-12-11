اضبط مخالفة.. أهالى حى الزهور ببورسعيد يشكون انتشار القمامة

بورسعيد محمد فرج

شهدت شوارع وميادين حى الزهور ببورسعيد استمرار تجاهل المسئولين لشكاوى الأهالى من قاطنى الزهور، التى تحولت إلى مقالب للقمامة والقاذورات فضلا عن الطيور النافقة وعربات الكارو التى يقودها النباشون، والروائح الكريهة.

"اليوم السابع" تجول فى حى الزهور ورصدت بالصور انتشار القمامة بنهر الطريق وحول أسوار المدارس وسط غياب الرقابة من الجهات التنفيذية التى تجاهلت شكاوى الأهالى.

وتقول ريهام عبد الخالق ربة منزل لـــ"اليوم السابع" "فعلا عشتنا تحولت إلى جحيم لا يطاق بسبب تراكم القمامة وسط نهر الطريق ونواصى العمارات بصورة غير حضارية رغم العديد من الشكاوى لإنقاذ الحى الذى تحول إلى منطقة موبوءة وفاسدة بيئيا تهدد بانتشار الأمراض".

وناشد سكان حى الزهور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حى الزهور ومحاسبة المقصرين المتقاعسين عن أداء واجبهم ورفع القمامة بصورة منتظمة للحفاظ على البيئية وإعادة الوجه الحضارى للشوارع والميادين .